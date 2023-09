LETTURE E MOSTRA

"Il sogno di Dante. Letture dalla Commedia". E’ questo il titolo dell’appuntamento in programma domani alle 18.30 alle Terrazze del Collese, a Roccastrada.

L’evento rientra nel cartellone della rassegna "Il paese in festa" che andrà avanti fino a domenica prossima e sempre fino a quella data sarà possibile visitare la mostra personale dell’artista maremmano Loreno Martellini (nella foto) con opere ispirate alla Divina Commedia. L’esposizione è allestita nel foyer del teatro dei Concordi. Le opere di Martellini, pittore naif autodidatta, si trovano in molte collezioni private in Italia, Svizzera, Giappone, Usa, Germania, Belgio e Olanda.