"L’estate si avvicina Assunzioni necessarie"

"Serve attenzione in vista della stagione estiva perchè nella nostra provincia arriveranno migliaia di persone. L’Asl Sud Est deve erogare servizi sanitari adeguati ad una quantità di utenti esponenzialmente più alta rispetto alle altre stagioni, per lo meno in tutta la zona costiera, a partire dal Misericordia ma anche Orbetello e Massa Marittima". Lo dice Sergio Sacchetti, segretario della Uil-Fpl. "Ci riferiamo in particolare al potenziamento dei dipartimenti Emergenza urgenza e Pronto soccorso – aggiunge – ma anche all’area medica ed ai servizi afferenti come la radiologia ed laboratori di analisi. Occorrono dunque tante assunzioni". Secondo Sacchetti "vanno offerti servizi sanitari adeguati ai turisti che di recano in Maremma, mentre il personale va messo in condizione di poter alternare ai turni di lavoro incessanti e stressanti anche periodi di riposo, allo scopo di operare al meglio per la salute dei pazienti. Non è accettabile – chiude Sacchetti – infatti che sussista personale che può effettuare il dovuto riposo".