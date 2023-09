"L'Estate capalbiese: Caravaggio, Mostra e Spettacolo Equestre a Capalbio"

Nuovi appuntamenti con Il calendario estivo della stagione capalbiese.

Oggi alle 18 nella Pieve san Nicola si terrà la lectio magistralis "Caravaggio amante di Roma" con don Andrea Lonardo.

Alle 19, alla Galleria Il Frantoio, inaugurazione della mostra "Landscape experience. Connessioni tra arte e paesaggio" con Antonio Barbieri, Vincenzo Marsiglia e Matteo Sanna. L’evento, a cura di Davide Sarchioni e in collaborazione con la galleria Nm Contemporary del Principato di Monaco, sarà visitabile fino al 15 ottobre.

L’esposizione mette a confronto i diversi approcci degli artisti, per i quali l’esperienza del paesaggio diventa centrale nella creazione delle proprie opere, evidenziando connessioni inedite tra arte e paesaggio. Il titolo "Landscape experience" si riferisce al concetto di paesaggio, naturale o urbano, inteso non come ispirazione o soggetto dell’opera, ma come esperienza vissuta dall’artista in prima persona in un determinato territorio, che sollecita l’impiego di un’ampia varietà di metodologie e mezzi differenti per sperimentare ibridazioni tra pittura e processi chimici, tra scultura, fotografia, intelligenza artificiale e realtà aumentata.

Alle 21.45, durante la sagra del cinghiale, al Circolo Cavalcanti di Maremma si terrà "Criniere sotto il castello", spettacolo equestre con esibizioni di butteri, amazzoni e frisoni promosso a Cosc, in collaborazione con il Comune e Fondazione Capalbio.