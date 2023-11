Leopoldo Genovesi, un uomo e sacerdote semplice e di grande generosità

Otto giorni fa, nel 1937, nasceva un uomo che si è distinto per generosità e semplicità: Leopoldo Genovesi. Cresciuto ad Alberese, dove il padre trova occupazione all’Opera Combattenti, frequenta a Grosseto le medie in piazza della Vasca e le superiori a Ragioneria, dove forma e consolida le amicizie con i compagni di classe. Improvvisamente decide di farsi prete ed entra, da adulto, in seminario a Pitigliano. Ordinato sacerdote nel 1970 ad Alberese, Genovesi inizia il ministero pastorale con entusiasmo e passione, nonostante diversi problemi di salute. Vice parroco a Scansano, poi a Manciano, Sorano, Montebuono, Elmo, San Valentino e Pratolungo, si fa amare per la capacità di trasmettere la fede e il Vangelo con naturalezza. Apprezzato dai giovani per l’approccio schietto e sincero, ci tiene però a non tradire, neppure nell’abbigliamento, il suo ruolo, tanto che porta sempre la tonaca. Superati vari acciacchi e persino il Covid, don Leopoldo muore il 5 ottobre scorso e una fila interminabile di religiosi e fedeli accompagna la salma a piedi dalla cattedrale di Pitigliano al cimitero, riconoscente per la dedizione e la generosità, confermata anche dalla donazione di tutti i beni ereditati dal padre in opere di misericordia.

Rossano Marzocchi