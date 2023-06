"Leopoldo di Lorena", ora il gran finale

Lo scorso 31 dicembre, con la bellezza di oltre 300 iscrizioni, si è chiuso il bando del premio letterario Nazionale "Leopoldo II di Lorena", un progetto organizzato dal portale culturale "PuntoZip - La cultura in un piccolo spazio" e dalla neocostituita Incipit Associazione Ets. Una decisione, quella di intitolare il riconoscimento al Granduca di Toscana, dettata dall’importanza che il suo governo dimostrò nei confronti dei letterati. Sei le categorie che saranno premiate il 10 di giugno: Libri editi, Libri inediti, Poesie (editeinedite), Racconti (editiinediti), Testi teatrali inediti e una speciale sezione a inviti, con opere selezionate direttamente da una specifica Commissione. La cerimonia, ad invito, sarà preceduta da un aperitivo con degustazione vini a cura dell’Azienda Basile e della Scuola Europea Sommelier. "Incipit è nata con lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura, mantenendo radici forti sul territorio della Maremma e di Grosseto e coinvolgendo entità e protagonisti di caratura nazionale, con uno sguardo rivolto al mondo del volontariato – commenta il presidente Legaluppi – In questa logica è stato creato il Premio letterario nazionale Leopoldo II di Lorena, che già dalla prima edizione ha dato risultati soddisfacenti e in linea con le nostre aspettative".

Per informazioni 370 1264851, attivo dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 20.30.