L’eolico della discordia: "No a patti con Sorgenia"

Le dichiarazioni di Sorgenia non passano inosservate. Immediate le reazioni sia del sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili che del comitato MaremmAttiva. "Sorgenia dice che ci sono stati ripetuti incontri. Gli incontri sono stati due – precisa Gentili –,uno con me e uno aperto alla giunta. Avevamo chiesto esplicitamente di presentare il progetto definitivo alla Giunta e alla cittadinanza in un’assemblea publica, prima di presentarlo al ministero. Non è stato fatto. Il progetto è arrivato sul tavolo del ministero senza essere conosciuto nei dettagli e non è stato né vagliato né studiato preventivamente dall’amministrazione. Sorgenia aveva fretta di precettare il territorio nei confronti di eventuali competitor ed hanno preferito saltare i passaggi richiesti. Quindi, il progetto arrivato sul tavolo del ministero non era stato né vagliato né studiato dall’amministrazione. Motivo per il quale ci siamo dovuti prendere qualche giorno prima di esprimerci nel merito. Il progetto ha visto l’opposizione dell’amministrazione e della cittadinanza".

Sugli sconti in bolletta di cui Sorgenia parla, Gentili dice che "in questo contesto non c’è margine di trattativa sugli sconti in bolletta. Il tavolo non può essere avviato".

MaremmAttiva, invece, in un lungo documento smonta punto per punto le affermazioni rilasciate da Sorgenia e poi invita le istituzioni, soprattutto la Regione Toscana, ad ascoltare la voce della comunità di Pitigliano "che con i fatti – dicono – ha dimostrato la propria opposizione a questo nella difesa del proprio territorio". "Sarebbe un grave deficit di democrazia – dicono ancora – non rispettare la volontà di un paese intero, la stessa mancanza di rispetto dimostrata dall’azienda che si trova con estremo imbarazzo a dare spiegazioni del progetto di parco eolico con grave ritardo".

Nicola Ciuffoletti