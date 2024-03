L’eolico della discordia: "Il sindaco intervenga"

Delle sei pale eoliche che Sorgenia vorrebbe installare nella zona di Rempillo se ne parlerà al prossimo consiglio comunale perchè il Gruppo consiliare "Insieme per Pitigliano" ha presentato una mozione per rispondere alle affermazioni fatte da società sugli incontri avuti con il Comune in merito al progetto. In occasione dell’assemblea pubblica che si è svolta al teatro Salvini il sindaco Giovanni Gentili parlò di "un incontro" con la società, ma Sorgenia successivamente invece detto che tra loro e l’amministrazione sono intercorsi ripetuti incontri, ottenedo una smentita dal sindaco. "L’obiettivo è quello – dicono i consiglieri di minoranza – di salvaguardare la credibilità delle istituzioni locali in questo momento particolarmente delicato. Di fronte a questa ricostruzione divergente, proponiamo al consiglio Comunale di inviare una formale diffida a Sorgenia e di valutare eventualmente l’invio di un esposto alla Procura. L’obiettivo è verificare se sussistano i termini di un possibile reato di diffamazione e tentato discredito delle istituzioni".

Il gruppo di minoranza inoltre sollecita la Regione Toscana affinchè prenda una posizione chiara nei confronti di questo progetto. "È fondamentale chiarire – dicono i consiglieri di opposizione – quale sia il progetto regionale per il nostro territorio che rischia di perdere la sua peculiare vocazione agricola e il suo ambiente naturale unico. Proponiamo, con l’intento di coinvolgere la cittadinanza e di promuovere una discussione aperta, l’organizzazione di un’assemblea pubblica. Un incontro con i cittadini di Pitigliano, Manciano e Sorano, coinvolti dai progetti di produzione di energie alternative, insieme agli assessori regionali all’ambiente, agricoltura e turismo. L’obiettivo è un confronto aperto e trasparente, per avere una parola chiara e definitiva".