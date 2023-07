L’eolico della discordia "Contrari a questo impianto"

E’ forte il dibattito politico e amministrativo nato intorno al progetto presentato da un’azienda specializzata del Nord Italia Per realizzare un parco eolico a San Donato, nel territorio comunale di Orbetello. Il progetto è stato anche pubblicato sul istituzionale dell’Amministrazione municipale – come prevede la normativa – affinché i cittadini possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni, proposte o anche ricorsi.

Il progetto prevede la realizzazione di nove pale eoliche in una zona rurale, ma l’ipotesi – così come accadde per la proposta a suo tempo avanzata per la zona di Murci, a Scansano – ha acceso il dibattito, benché l’eolico sia ritenuta fonte energetica pulita e rinnovabile.

"Chiaramente la giunta comunale è contraria a questo progetto – dicono sindaco e assessori –. Gli uffici comunali competenti stanno verificando dal punto di vista amministrativo e urbanistico le procedure legate ad autorizzazioni, pareri vincolanti o non vincolanti e prescrizioni". "Siamo in attesa – dice poi il sindaco, Andrea Casamenti – di conoscere le risultanze trattandosi di una procedura partita da una società tramite il Ministero".

Facile prevedere che il dibattito possa attirare gli interventi anche delle altre forze politiche, perché quando si parla di transizione energetica gli argomenti da toccare sono molteplici, così come molteplici possono essere i punti di vista anche all’interno degli stessi schieramenti politici. Le pale eoliche, con la loro struttura di grandi dimensioni, possono comprensibilmente far sollevare osservazioni sull’impatto visivo e paesaggistico, ma è vero anche che l’eolico rimane una fonte di energia pulita che può creare minori problemi di successivo smaltimento degli impianti come – invece – qualcuno sostiene possa accadere per il fotovoltaico.

Michele Casalini