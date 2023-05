"Leo" Leonelli racconta il pulmino giallo e la beat generation

Un salto nella beat generation. E’ quello che promette il libro "Quel pulmino giallo per la beat generation" di Giuseppe Leo Leonelli che sarà presentato oggi alle 18 nella libreria "QB" di piazza Pacciardi a Grosseto. Introduce il giornalista Norberto Vezzoli.

Anche in Italia molte persone seppero cogliere il messaggio e il nuovo approccio storico della Beat Generation. Grazie a loro, negli anni ’70 e ’80, si manifestò una serie di eventi che portò a confrontarsi con un nuovo tipo di cultura, anche in luoghi dove la tradizione patriarcale contadina sembrava insostituibile. Coincidenza che portò un piccolo paese della provincia modenese a vivere un processo di trasformazione che non si sarebbe più fermato.

Giuseppe "Leo" Leonelli è nato a Modena nel 1963. Nel 2006 il suo debutto letterario con Santa Maria a cui hanno fatto seguito Hasta Siempre e racconti pubblicati con Marcos y Marcos e altri editori. Nel 2017 è uscito con Santiago, romanzo con cui ha venduto migliaia di copie (cinque le edizioni) e vinto il premio nazionale Paolo Borsellino 2019 per la cultura