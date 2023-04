"Leggi in materia di animali", via alle firme

All’ufficio Urp del Comune di Follonica è attiva raccolta di firme per la proposta di referendum per "Abrogazione dell’articolo 19 ovvero sulle disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale - leggi speciali in materia di animali", promossa dall’Associazione "Ora Referendum" contro la caccia. Le firme potranno essere raccolte entro martedì 20 giugno all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 16.45. La nuova proposta di legge si inserisce sul nuovo tema dei diritti degli animali e si basa su diversi aspetti della convivenza fra uomo e animali. E’ una materia molto complessa e frammentata, che affonda le sue origini nella cultura e nella filosofia e subisce influenze da numerosi gruppi di pressione, correnti di pensiero.