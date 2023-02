"Poesia nel Tramonto" è il titolo di una rassegna di grandi poeti che prende il via oggi nella Sala dell’Abbriccico, in via Lazzaretti 10, a Grosseto.

Le associazioni culturali "Polis 2001" ed "Emozionarti" promuovono un’iniziativa che propone otto poeti fra i più grandi della letteratura mondiale: Eugenio Montale, Alda Merini, Rainer Maria Rilke, Anna Achmatova, Cesare Pavese, Wislawa szymborska, Pier Paolo Pasolini, Silvia Plath, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti. La rassegna è divisa in quattro appuntamenti, il primo dei quali – appunto – in programma oggi (inizio alle 17) con i poeti Eugenio Montale e Alda Merini letti da Pasqualino Casaburi e dalla professoressa Anna Maria Pantaloni.

I due poeti saranno introdotti da Francesco Tarsi.

Il ciclo proseguirà poi nei giorni 17 e 24 febbraio e 3 marzo. L‘ingresso è libero e gratuito per tutti. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 334 2299737 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]