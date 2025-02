"Leggere Dante" attraverso le donne dell’Ottocento

Domani alle 17 nella sala Pegaso della Provincia Elisabetta Benucci presenterà il suo libro "Leggere Dante: donne dell’Ottocento". Con l’autrice dialogheranno la professoressa Letizia Stammati, presidente della Società Dante Alighieri (che organizza l’incontro), lo scrittore Sergio Landi e l’editore dell’opera Mario Papalini (Effigi).

Il testo ricostruisce come e quanto venticinque scrittrici si siano impegnate, nel corso dell’Ottocento, intorno a Dante e ai suoi scritti, offrendo un ampio quadro della considerazione che ebbe il poeta nell’ambito di studi e produzioni letterarie femminili. Peccato che i contributi di queste profonde e raffinate interpreti abbiano goduto di una fama effimera, limitata al momento, per poi essere trascurate, se non dimenticate. Elisabetta Benucci propone così questa singolare antologia, che rappresenta un’importante sezione di storia della critica letteraria al femminile e una parte rilevante della storia di donne nel XIX secolo.

Elisabetta Benucci, filologa e storica della Letteratura, Assegnista all’Università di Firenze, collabora con l’Accademia della Crusca.