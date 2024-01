Legge sulle Comunità Marine. Incontro in Parlamento

Domani potrebbe essere un giorno fondamentale per il cammino della legge sullo "Status delle Comunità Marine": 15 sindaci, rappresentanti delle maggiori località marine italiane incontreranno il presidente della Camera Lorenzo Fontana e poi, a seguire, si confronteranno con i responsabili turismo dei maggiori partiti presenti in Parlamento: Fratelli d’Italia, Lega, Pd, Forza Italia, 5 Stelle. Altro momento particolarmente importante sarà l’incontro con il presidente della Decima Commissione parlamentare, Alberto Gusmeroli: sarà proprio con lui che i sindaci faranno il punto operativo sull’iter della legge e ne verificheranno i tempi di attuazione. "Questo importante riconoscimento sul quale il network G20s lavora dal 2018 – dice la sindaca di Castiglione, Elena Nappi –, è giunto ad un punto di svolta che potrebbe rivelarsi decisivo per affrontare le prossime stagioni turistiche avendo la possibilità di dare maggiori servizi ai nostri ospiti ed una vita piu tranquilla ai cittadini anche nei periodi di maggiore pressione turistica".