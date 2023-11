Lega, scelto il commissario per Grosseto. Sarà il consigliere regionale Baldini

Il segretario regionale della Lega, Luca Baroncini, velocemente, come del resto aveva promesso ("Entro una settimana sceglierò il commissario" aveva detto al nostro giornale, ed è stato di parola) ha scelto colui che dovrà svolgere in Maremma le funzioni di commissario della Lega, sia per quanto riguarda la segretaria provinciale che quella intercomunale. Si tratta di Massimiliano Baldini, 57 anni di Viareggio, avvocato, che attualmente siede in Consiglio regionale, dove è subentrato ad Elisa Montemagni che nel frattempo è stata eletta deputata con le ultime elezioni politiche. In Consiglio regionale fa parte di diverse commissioni: quella di Controllo, quella che si occupa di Ambiente e infrastrutture, e inoltre è vicepresidente della commissione per le aree interne. Nella passata consiliatura è stato capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Viareggio, e sempre a Viareggio è stato segretario comunale del Carroccio. Attualmente oltre a essere consigliere regionale Massimiliano Baldini è anche il responsabile culturale regionale della Lega.

Al commissario spetterà il compito di riunire le diverse anime in cui il carroccio si era diviso in questi ultimi mesi. Baldini darà avvio, sin dai prossimi giorni, a un percorso di ascolto della Lega sul territorio, a cominciare proprio da Grosseto, per comprendere le problematiche che hanno portato a quanto accaduto. Terminata la fase di ascolto e di analisi, il commissario riferirà al segretario regionale per la valutazione delle fasi successive.