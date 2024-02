Leader dei trattori a processo per il lupo ucciso

Decisione rinviata ad aprile. Va avanti il processo per l’agricoltore accusato di aver ucciso, scuoiato e appeso un lupo a un segnale stradale nei pressi di Monterotondo Marittimo. Si è svolta ieri in tribunale a Grosseto l’udienza che ha visto protagonista Salvatore Fais, tra l’altro leader regionale di Riscatto Agricolo alla protesta dei trattori che si è spostata a Roma, che lo vede imputato per il reato di uccisione di animali e anche quello di furto, fatti risalenti al 2017. Il lupo era stato trovato appeso a un segnale assieme a un cartello con su scritto "No agli abbattimenti, sì alla prevenzione". Le indagini da parte dei Carabinieri avevano portato, un anno dopo, a individuare l’uomo grazie alle celle telefoniche, che erano state registrate il giorno del ritrovamento avvenuto il 29 aprile 2017 nel luogo del misfatto. Da lì le successive tracce di dna e un’impronta rinvenute sui lacci con cui l’animale era stato legato. Tutto aveva fatto condurre quindi a Salavatore Fais, difeso dall’avvocato Carlo Valle, che ha sollevato un dubbio sulla procedibilità, dato che all’allevatore i era arrivata una sanzione già pagata dopo aver ricevuto l’atto di fine indagine. Le motivazioni addotte, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, sono che non è possibile portare avanti un procedimento penale e uno amministrativo per lo stesso reato.

La prossima udienza è stata fissata ad aprile, mentre le associazioni animaliste, indignate per l’accaduto, si sono costituite parte civile.