Le Ztl tornato attive. Ecco le regole

Tornano attive le zone a traffico limitato di Porto Santo Stefano fino al 30 settembre. La Ztl della Pilarella sarà attiva nei fine settimana (dal venerdì alla domenica) dalle 18 alle 24, il transito dei veicoli sarà consentito esclusivamente ai residenti (bollino rosso) e autorizzati (bollino verde). La Ztl Corso Umberto fino al 30 settembre sarà attiva tutti i giorni dalle 17 alle 24. L’accesso ai varchi 1 e 2 di questa ZTL sarà consentito ai veicoli autorizzati con bollino rosso per i residenti e verde per autorizzati. Saranno altresì autorizzati i veicoli intestati ai residenti e affittuari in via XX Settembre nonché ai proprietari di immobili e attività commerciali, previo rilascio di apposita autorizzazione del comando della Polizia municipale.