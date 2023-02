"Le vie dell’Orto" conducono ad un nuovo mondo E’ quello dove esiste un’economia alternativa

L’incontro con l’ingegner Pietro Ceciarini ci ha fatto scoprire un’iniziativa grossetana, vero esempio di resilienza e sostenibilità: l’emporio comunitario "Le vie dell’Orto".

Che cos’è un emporio comunitario?

"È una comunità autogestita nel cuore della città in cui i soci sono proprietari, gestori e clienti e condividono una scelta alternativa di acquisto di prodotti sostenibili e di qualità".

Com’è nata l’idea di un emporio autogestito?

"Nei miei studi ho puntato sulla sostenibilità. L’idea vincente è nata a Parigi e poi a Bologna, dove sono divenuto socio della prima cooperativa autogestita italiana. Il progetto ha vinto nel 2021 il bando Smart and Coop".

Come è organizzata l’attività?

"Vendiamo generi alimentari e prodotti di qualità, biologici e sostenibili, a prezzi accessibili a tutti. Ogni socio contribuisce a rendere l’impresa equa, etica. Puntiamo quindi a valorizzare il territorio e i prodotti locali tramite un modello di consumo sostenibile".

E’ importante per Grosseto un’iniziativa di questo tipo?

"Può rappresentare uno stimolo per un’economia alternativa in Maremma e diventare un modello di impresa da valorizzare come pratica virtuosa e responsabile".