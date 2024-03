Le uova di Pasqua più buone per il "Sole"

Un sorriso che illumina chiunque li incontri. Proprio come i raggi del sole, sole che quando c’è è inevitabilmente portatore di buonumore. Come loro, i ragazzi della Fondazione Il Sole, una realtà che li accompagna quotidianamente con supporto e iniziativa dedicate. Sul calendario si sta avvicinando la Pasqua e c’è un’iniziativa speciale in occasione di anniversario importante, i quarant’anni dell’Associazione Grossetana Genitori Bambini Portatori di Handicap, fondatrice della Fondazione, con il progetto "Uova Solidali". Prime uova della Fondazione. Gusto al latte per trecento uova di cioccolato di 350 grammi realizzate artigianalmente. Il progetto vede la collaborazione dell’azienda locale Norzia. Hanno presentato il progetto nella sede della Fondazione, la responsabile commerciale di Fondazione Tiziana Tenuzzo , il presidente Aggbph Pietro Antonini e la vicepresidente della Fondazione Flavia Cianfaroni.

"L’associazione – spiega Antonini – è stata la promotrice della Fondazione. È importante ricordare il ruolo che ha avuto. Quest’anno saranno organizzate tante iniziative". "Come Fondazione – afferma Tenuzzo – negli anni abbiamo fatto tante iniziative. Le uova di cioccolato ci mancavano. Se andrà bene, il prossimo anno duplicheremo le uova. Le radici di Fondazione sono di Aggbph, perché i ragazzi che ospitiamo, quarant’anni fa erano dei bambini". "L’associazione – racconta Cianferoni – ha legato le famiglie e i ragazzi disabili. Ci dà grande forza la condivisione ed il percorre una strada insieme, fondamentale per la crescita delle famiglie e dei ragazzi. Vent’anni dopo l’associazione è nata Fondazione".

Le uova sono già disponibili al costo di venti euro nella sede della Fondazione Il Sole e nei punti vendita Conad di via Scansanese, via Clodia e Via Senegal, dove quotidianamente i ragazzi del Sole e le volontarie promuoveranno le uova. L’intero ricavato andrà alla Fondazione. Uova che quest’anno avranno al loro interno una sorpresa unica, non per chi le acquista ma per i ragazzi del Sole.

Maria Vittoria Gaviano