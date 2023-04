Le "Uova d’autore" all’Aurelia Antica Una festa per gli studenti artisti

L’uovo più bello è stato creato dai bambini della scuola dell’infanzia del Cottolengo. La Pasqua ad Aurelia Antica Shopping Center è già arrivata con l’evento dedicato alle "Uova d’autore" create dai bambini delle scuole di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

La festa finale del progetto è stata un grande successo: la giuria ha scelto cinque uova tra quelle esposte in galleria ed è stato il pubblico presente in galleria, con un applauso, a scegliere le prime tre classificate. La creazione decretata vincitrice è stata quella della scuola dell’infanzia del Cottolengo; al secondo posto la scuola dell’infanzia Santa Lucia di Grosseto, al terzo posto l’Istituto comprensivo Grosseto 1 "Manzi", nello specifico la scuola dell’infanzia di via Marche. Al quarto posto la scuola dell’infanzia "Santa Lucia" di Grosseto e l’Istituto comprensivo Corsini, con la scuola dell’infanzia "Rodari" di Castiglione della Pescaia. Alle prime tre classi classificate sono stati consegnati voucher per l’acquisto di materiale didattico.

All’iniziativa hanno preso parte anche gli istituti comprensivi Grosseto 4, 5 e 6, la Scuola bilingue di Grosseto, l’istituto Suore francescane di Santa Elisabetta, l’asilo nido e la scuola dell’infanzia Il Girasole, tutte con sede a Grosseto.

"Complimenti a tutti i piccoli artisti e ai loro docenti – dichiarano dalla direzione di Aurelia Antica Shopping Center –: le loro creazioni sono bellissime e scegliere non è stato affatto semplice. Abbiamo potuto ammirare tanti messaggi di pace e di condivisione, ma anche personaggi fantastici. La creatività dei bambini ci ha stupito e ringraziamo uno ad uno i piccoli partecipanti e i loro insegnanti".