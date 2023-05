Le tradizioni in piazza "Ti racconto il Palio" Studenti protagonisti

Il Palio è protagonista tutto l’anno, non solo nella settimana calda che anticipa la corsa dell’8 settembre. Questo lo ripetono sempre le quattro contrade che durante l’anno tengono vive le sedi e in continua attività la comunità. Non solo, il Palio è vivo anche oltre le sedi tradizionali e a dimostrazione di ciò domani alle 10, in piazza Carducci sarà presentato "Ti racconto il Palio. Emozioni, colori e storia di Castel del Piano". È il progetto che la Consulta delle contrade ha realizzato con la scuola primaria "Santucci" dedicato alla divulgazione della cultura del Palio e della sua rilevanza per la comunità in ottica, anche, di promozione turistica. All’iniziativa interverranno anche il presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Presenti anche il sindaco Michele Bartalini e il dirigente dell’Istituto comprensivo Vannini-Lazzeretti, Giovanni Raimondi.

"Il Palio riveste per la comunità di Castel del Piano un valore molto particolare: non è soltanto la manifestazione più grande e importante dell’anno, ma rappresenta, a tutti gli effetti, l’identità e la storia del nostro paese – spiegano i rappresentanti della Consulta delle Contrade –. Siamo convinti che sia importante costruire un percorso collaborativo e duraturo con le scuole per diffondere la cultura della festa attraverso attività coinvolgenti e formative per i bambini. Abbiamo fatto leva sulla loro propensione, ormai innata, al digitale ed il risultato è un prodotto innovativo ed emozionante che contribuirà anche alla promozione turistica".

Saranno presenti tutte le classi della scuola primaria di Castel del Piano e i rappresentanti delle contrade. L’evento è aperto al pubblico. Intanto le quattro Contrade e gli uffici comunali si stanno adoperando per prepararsi all’appuntamento dell’8 Settembre. "L’ufficio tecnico sta lavorando al piano della sicurezza – dice Luca Salvadori, consigliere comunale con delega al Palio –. L’obiettivo è quello di cercare di migliorare alcuni aspetti, come ad esempio ingressi e uscite in piazza e altri elementi che sono di competenza dei nostri uffici comunali".

È ormai questione di giorni e sarà comunicato anche il nome dell’artista incaricato di realizzare il nuovo drappellone. Si apriranno invece ad agosto le iscrizioni dei cavalli alle batterie di selezione.

Nicola Ciuffoletti