"Le strade siano più sicure" L’opposizione chiede interventi "L’estate si avvicina, rischio alto"

"Strade sicure, una richiesta che viene dagli adulti, ma anche da molti ragazzi e ragazze che non si sentono più sicure al rientro dal lavoro o a casa dopo la discoteca. In alcuni quartieri della città esistono aree dove si spaccia droga. Sono pochi, ormai, i cittadini che si sentono sicuri la notte ad attraversare le pinete, alcune zone del centro o dell’ex Ilva. A completare il quadro si deve aggiungere il fenomeno imperante dei topi di appartamento che non sono propriamente gli stessi di viale Carducci per i quali è bastato, dopo anni di richieste, il taglio della siepe per indurli alla fuga". Scrivono così i rappresentanti di "In Movimento per Follonica" e "Follonica nel cuore" in vista della stagione estiva. Lo scorso anno da giugno a settembre infatti a Follonica successe di tutto, soprattutto durante la notte: una movida violenta che fece preoccupare non solo i cittadini ma anche le istituzioni. Adesso la situazione, a quasi un anno di distanza, rischia di ripetersi.

"L’appello va all’amministrazione comunale e a tutte le forze dell’ordine preposte alla vigilanza del nostro territorio – aggiungono – affinché adottino misure più incisive e garantiscano un presidio maggiore nelle zone più critiche di Follonica. Sono attese molte persone, soprattutto turisti. L’estate si avvicina e, sperando di essere smentiti, si assisterà a breve allo stucchevole valzer delle responsabilità dove, a corrente alternata, verranno rammentati i pochi Carabinieri nonostante Follonica sia diventata Compagnia, le assunzioni dei "soliti" vigili ausiliari che risolvono il classico "bel nulla", e le perenni trattative che dovrebbero portare al commissariato di polizia stradale". Poi chiudono: "Quello sulla sicurezza è un problema aperto che trova una delle porte d’ingresso alla stazione ferroviaria che da anni combatte contro varie forme di degrado. Soluzioni immediate e risolutive non ci sono, ma è certo che la problematica non è mai stata al centro dei pensieri del sindaco e della giunta e provvedimenti che avrebbero potuto segnare un cambio di passo non se ne vedono".