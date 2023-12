"Le strade comunali sono in pessimo stato"

"Strade comunali, un disastro annunciato." Comincia così la nota di protesta per le condizioni di alcuni arterie comunali presentata dal Gruppo di minoranza Noi per Gavorrano.

"Abbiamo già parlato in altre occasioni della disastrosa situazione della viabilità comunale – dicono i consiglieri Maule (nella foto), Asuni, Signori e Vitagliano –. A malincuore, avremmo davvero preferito evitarlo, torniamo oggi sull’argomento e lo facciamo manifestando tutta la nostra solidarietà al concittadino che nei giorni scorsi girando con in bici nelle strade di campagna (di campagna, ma semper di competenza comunale) del nostro vasto territorio nei pressi di Bagno di Gavorrano e dove, per il penoso stato di manutenzione della strada comunale, è caduto fratturandosi la clavicola oltre ad altri danni fisici non di poco conto. È senza ombra di dubbio colpa dei nostri amministratori che anno dopo anno si sono palesemente dimenticati dell’ordinaria manutenzione. È colpa loro, senza mezzi termini, se il nostro concittadino trascorrerà le feste di fine anno in compagnia degli antidolorifici. È colpa loro, anche se puntualmente festeggiano la riconferma alle urne, se il territorio di Gavorrano versa oggi in questo penoso stato di degrado".

Roberto Pieralli