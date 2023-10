Le sfide vinte e quelle da vincere. La Peschiera oltre gli ostacoli: "Noi ci siamo. E abbiamo idee"

"La Peschiera resiste, rilancia con appalti e crescita del personale. E abbiamo bisogno del territorio: siamo noi che determiniamo il nostro futuro".

Sono le parole di Daniela De Angelis, presidente della cooperativa che compie 35 anni, traguardo "che diventa l’occasione – dice la presidente – per fare un bilancio dell’attività di quest’azienda nata sul Monte Amiata e oggi importante realtà in Maremma e in Toscana".

Analizzando gli ultimi tre anni, è necessario prendere le mosse dalla pandemia del 2020 che ha rappresentato uno shock economico per tutti "e anche per la nostra realtà – dice De Angelis – alla quale ha fatto seguito nel 2022 il conflitto in Ucraina con il prezzo alle stelle di materie prime, l’aumento generalizzato dei prezzi fino all’aumento del tasso di interesse. Solo in questo contesto possiamo comprendere il percorso portato avanti dalla Cooperativa. Tra i problemi che ancora affliggono la nostra realtà spicca la carenza di manodopera: lavoratori stagionali, cuochi, addetti alle pulizie, autisti e anche le figure professionali intermedie. Questo ha portato un disagio ai fini organizzativi e noi dobbiamo ringraziare i nostri lavoratori che si sono adoperati per poter portare a termine lavori importanti".

"Per quanto riguarda l’amministrazione pubblica – dice ancora –, se gli appalti in molti settori sono costituiti per il 90% dal costo del lavoro, quando le amministrazioni risparmiano, è bene sapere che lo fanno sulla pelle dei lavoratori. Gli andamenti relativi alla qualità del lavoro ci segnalano una significativa riduzione dei contratti stabili e l’insorgenza del fenomeno delle dimissioni anche nel movimento cooperativo che ha cercato di mantenere inalterata l’occupazione nonostante le evidenti difficoltà di gestione. Pertanto crediamo che serva un riorientamento dei bilanci della Pubblica amministrazione all’insegna della dignità del lavoro e non del servizio al massimo ribasso".

"Il territorio amiatino è il luogo dove la nostra attività è nata e si è sviluppata – spiega la presidente –: oggi sta vivendo un momento molto critico risentendo della diminuzione demografica. La natura della nostra azienda piano piano sta perdendo capacità di sostenersi in un mercato con questi limiti e si vede costretta a investire fuori dal territorio per non rischiare di mettere in serio pericolo la propria stabilità. Gestire mense con pochi pasti, piuttosto che fare giri scolastici con percorsi dimezzati ha bisogno di un riconoscimento economico altrimenti è chiaro che ciò equivale a una chiusura annunciata, visto che non ci sono più marginalità nemmeno negli altri servizi che potevano coprirne le perdite. Noi lanciamo un grido d’allarme alla politica, dichiarandoci disponibili a ragionare a un tavolo per un progetto comune. Credo che gli amministratori debbano seriamente analizzare questa situazione. Vorremmo dare anche il nostro contributo affinchè i servizi vengano potenziati e non depotenziati in modo da invogliare le famiglie a restare e ripristinare numeri che possano dare valore al territorio. Nella nostra cooperativa convivono due anime: quella imprenditoriale e quella sociale. I numeri sono la solidità dell’impresa, i suoi fondamentali economici, finanziari e patrimoniali. Le persone costituiscono rapporti e relazioni per crescere insieme al territorio. I numeri, da soli, non generano lo sviluppo e la solidità della cooperativa. Senza le persone non si possono creare le premesse per il rafforzamento del nostro mondo. Posso dire con orgoglio che ho avuto il privilegio straordinario di poter contare su un capitale fatto di persone, di valori, di sentimenti e di passioni".

Dopo mesi di lavoro intenso sono stati acquisiti nuovi appalti oltre quelli esistenti, che porteranno alla cooperativa 6 milioni di euro di fatturato e occuperanno 240 unità.