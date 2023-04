Le scelte di FdI Bartalucci e Marrini entrano nel partito "Grande esperienza"

"Siamo davvero felici della scelta fatta oggi da parte di Manuele Bartalucci e Sandro Marrini di aderire al nostro partito". Lo dicono il deputato e coordinatore regionale di FdI-Toscana, Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale Luca Minucci. "Sia Manuele, sia Sandro due personalità politiche di spessore, una del territorio di Grosseto, e una di quello follonichese, sono un valore politicamente e umanamente aggiunto, che rafforza il nostro partito sul nostro territorio provinciale – aggiungono – Due consiglieri comunali di grandissima esperienza". "Ho deciso di accettare l’invito ad entrare in Fratelli d’Italia, - spiega Manuele Bartalucci - perché sono un uomo di destra e mi sento ampiamente rappresentato dalla politica sia locale che Nazionale espressa dal partito della Meloni. La Politica va vissuta un po’ come la famiglia, in modo "genitoriale" dobbiamo pensare al bene della collettività, ovvero "prenderci cura" dell’altro e l’idea di poter portare avanti alcune tematiche ampiamente "Sociali" con un gruppo consiliare forte come Fratelli d’Italia è fortemente motivante", conclude Manuele Bartalucci. "Dopo una lunga e approfondita riflessione, ho deciso di entrare in Fratelli d’Italia. – esordisce Sandro Marrini, figura storica del centrodestra maremmano – Molti potrebbero pensare che si tratti di una scelta di comodo dato che aderisco al primo partito in Italia e in provincia di Grosseto. In realtà la mia scelta rappresenta un ritorno a casa, in quell’area politica di destra dalla quale sono partito e all’interno della quale ritorno dopo un lungo percorso politico che mi ha permesso di ottenere soddisfazioni personali e di coalizione e che non rinnego, compresa la parentesi all’interno di Coraggio Italia, che mi è servita per capire quale sia davvero la mia area di appartenenza nel panorama politico nazionale".