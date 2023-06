Le risposte delle indagini Nessuna traccia credibile di un’aggressione

Ad ogni domanda che il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna faceva a Benedetta Marzocchi la sua posizione peggiorava. Tanto che alla fine dell’interrogatorio, il magistrato ha deciso per il fermo indiziario di delitto chiedendo che la donna venisse arrestata. Benedetta Marzocchi, la figlia di Giuseppina De Francesco, 76 anni, uccisa lo scorso 8 giugno nella sua villa a Istia, adesso si trova nel carcere di Sollicciano, in attesa che martedì venga interrogata dal Gip. Difesa dell’avvocato Enrico De Martino del Foro di Siena, la donna è accusata di omicidio volontario, probabilmente anche aggravato dal vincolo di parentela. Sarebbe stata lei, secondo la ricostruzione della Procura, a picchiare l’anziana madre fino ad ucciderla.

La donna aveva affermato che sia lei che la madre erano state vittime di un’aggressione da parte di uomini incappucciati. Che si sarebbero introdotti nella villa all’alba di quel giorno. Una versione che evidentemente non ha convinto gli inquirenti fin dai primi giorni. E dalle prime risultanze che i Ris, il reparto specialistico dei carabinieri, stanno consegnando alla Procura, si capisce che la versione della donna fa acqua da tutte le parti. Prima di tutto non ci sono, a quanto sembra, altre impronte nella casa. Ne digitali, né tantomeno di scarpe, oppure materiale diverso, magari terra. Dunque nessuno in quella casa pare essere mai entrato. La versione dei due uomini incappucciati dunque è caduta sotto le risultanze scientifiche che avrebbero dimostrato che quel racconto era frutto della fantasia della figlia. E dunque – secondo le accuse – non può che essere stata lei ad accanirsi contro l’anziana madre a calci e pugni fino a farla morire per arresto respiratorio anche a causa delle fratture al costato. Sembra che Giuseppina De Francesco abbia graffiato il suo aggressore: la Procura sta aspettando il risultato del Dna del materiale trovato sotto le unghie. E se il risultato combaciasse con quello della figlia, allora per Benedetta Marzocchi, ci sarebbe ben poco da fare. Adesso, dunque, l’interrogatorio di garanzia di fronte al Gip: con il sostituto procuratore, d’accordo anche con il suo legale, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Vediamo che comportamento avrà insieme al suo legale per discolparsi dalle accuse.