"Le riforme non puntano ai tagli ma all’uso ottimale delle risorse"

Un quadro generale sulla riforma per quanto concerne l’aspetto prettamente sanitario lo definisce l’assessore regionale al Diritto alla salute e sanità, Simone Bezzini, nel suo intervento: "Le riforme in atto non puntano a tagliare, ma all’uso ottimale delle risorse economiche e professionali. La riorganizzazione dei servizi punta a garantire ai cittadini pari opportunità di accesso a prestazioni sanitarie migliori, indipendentemente da dove vivono. Emerge infatti la necessità di costruire un nuovo equilibrio tra quantità, qualità e sostenibilità dei servizi alla luce di una minore disponibilità di risorse a livello nazionale. La nostra è una sfida importante e dobbiamo avere il coraggio di innovare e ragionare anche su altre priorità programmatiche come per esempio i pronto soccorso. Le riforme riescono solo attraverso percorsi di collaborazione e condivisione con tutti i soggetti interessati". I punti salienti della riforma legati al sociale sono affrontati dall’assessore regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli: "Siamo in una fase di cambiamento socio economico importante di cui non conosciamo l’impatto che avrà sulle persone, soprattutto sui più fragili ha detto –. Un cittadino su 4 della Toscana ha più di 65 anni, una buona percentuale di questi sta bene ed è attiva. Il nostro obiettivo è che stiano bene più a lungo possibile, il che significa promuovere azioni e attività di invecchiamento attivo. Abbiamo deciso di favorire, potenziare e supportare tutte le possibilità di autonomia per le persone con disabilità, non sono queste ultime a doversi adattare alle comunità, ma sono le comunità che devono adattarsi per far sì che siano realmente accessibili a queste persone. A tutto ciò si somma l’aumento della povertà. A fronte di questo quadro generale, il sistema pubblico deve dare delle risposte attraverso anche la condivisione e la partecipazione di azioni e obiettivi".