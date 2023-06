Le proposte del Comune Un’estate piena di eventi

Di eventi ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le età, con una programmazione che spazia dalla cultura allo spettacolo, dalla musica al teatro, passeggiate e recupero della tradizione con le prelibatezze gastronomiche locali.

Il Comune di Santa Fiora si prepara all’arrivo del clou della stagione con un cartellone di eventi che contiene oltre 50 appuntamenti su tutto il territorio. Sono stati confermati il "Festival Santa Fiora in Musica", in programma dal 27 luglio al 27 agosto, "Notizie dall’Amiata" che a Santa Fiora si svolgerà il 6 agosto e anche l’appuntamento annuale con la consegna dei Provisini (10 agosto).

Sempre in tema di conferme ci sono la "Sagra dell’Acquacotta" di Santa Fiora (dall’11 al 20 agosto), il concerto di Ferragosto e "A tavola con Sforza" il 20 agosto. Non solo Santa Fiora, come da tradizione tornano anche gli eventi delle frazioni come la "Festa della Birra" di Marroneto (28 luglio), sempre a nella pittoresca frazione il 14 e 15 agosto si svolgerà la "Festa dell’Assunta". Domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto sarà l’occasione ideale per assaggiare le prelibatezze della "Sagra della Cipolla" della Selva. Sempre nella frazione di Selva, il 27 agosto si svolgerà la festa patronale.

Sul finire dell’estate, domenica 10 settembre, l’appuntamento è a Bagnolo per la Festa patronale. Andando invece a guardare mese per mese, si può scoprire che già a partire da luglio la programmazione è ricca di appuntamenti.

Si parte domani con la "Sagra dei Pagliacci", in programma dalle 17 a mezzanotte al parco della Pinetina. Domenica invece è in programma "Colora Santa Fiora", un’estemporanea di pittura. Nel mese di luglio c’è spazio anche per il divertimento e la gastronomia. Venerdì 28 luglio, nella frazione di Marroneto si svolge la "Festa della Birra", in località Piana del Riccio. Sabato 29 invece, come da tradizione, a Santa Fiora torna la festa patronale in onore delle Sante Flora e Lucilla. Il mese di luglio si chiude con il Palio delle Sante, organizzato dalla Contrada di Santa Fiora e in programma domenica 30 luglio. Ancora una volta il Comune di Santa Fiora offre ai suoi abitanti e ai turisti che scelgono questo territorio per trascorrere le proprie ferie un calendario ricco e variegato che guarda alle eccellenze del territorio, puntando a un’offerta alta e variegata.

Nicola Ciuffoletti