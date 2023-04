"Le promesse di Giani smentite da Giuntini: il Sant’Andrea affonda"

"Qualche settimana fa, dopo la visita al Sant’Andrea da parte del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, fummo tutti abbagliati dai soliti proclami. Purtroppo dobbiamo ancora una volta constatare, e qui l’assist c’è lo fornisce in questi giorni il sindaco di Massa Marittima Giuntini, quello che diciamo da anni, ovvero lo stato di totale abbandono nel quale versa l’ospedale". Lo affermano il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale Luca Minucci. "La situazione al pronto soccorso è a dir poco drammatica – aggiungono –. Mancano infermieri, ma mancano anche molti medici. Quest’ultimi solo parzialmente sostituiti da alcuni colleghi fatti venire da Grosseto. La radiologia presenta un solo radiologo, che non è presente di notte e neanche nei festivi. Pertanto, in queste condizioni operative, non ci si effettuano ecografie d’urgenza, ne tac con mezzo di contrasto, e molti altri esami diagnostici".

Poi chiudono: "Inoltre sono praticamente scomparsi gli esami per esterni. Pertanto, un residente nei comuni di Massa o Montieri o Monterotondo Marittimo, per eseguire un esame diagnostico si trova costretto a percorrere dai 100 ai 200 km per effettuare una visita, ovvero andare al Misericordia con spese folli a carico del sistema sanitario nazionale".