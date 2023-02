Le prime parole italiane usate da una mamma

La mamma di I. ha 40 anni, è qui da 18, viene dall’Elbasan (Albania). Arrivò sola a Grosseto per lavorare; era nella ristorazione, ora è casalinga. All’inizio non trovava lavoro perché non riusciva a comunicare e non conosceva le tradizioni. Anche il padre è albanese (Librazhd), ha 46 anni e vive qui da 21 con moglie e tre figli. Prima di lui arrivò il fratello maggiore e poi altri tre. Ha ottenuto il permesso di soggiorno lavorando come muratore insieme a loro e non cambierà mai lavoro. Si è trasferito per avere una vita migliore e la difficoltà maggiore era non sapere bene la lingua. Anche per mamma era difficile comunicare; non conosceva l’italiano e poteva parlare solo con babbo e i parenti in videochiamata. Per fortuna lui era arrivato prima e glielo aveva insegnato suo fratello. Anche la mamma di S. parlava solo con i parenti grazie allo smartphone. E quella di M. dice che nelle scuole albanesi si studia più il francese rispetto all’inglese. Infine ecco solo alcune delle parole ugualisimili: Lavatrice=Lavatrice; Cucine=Cucina; Blu=Blu; Patate=Patate; Polizia=Polizia; Computer=Computri