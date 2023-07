Le pale eoliche della discordia. "Localizzazione inopportuna e studio carente sull’avifauna"

Orbetello (Grosseto), 24 luglio 2023 – «Inopportuna la localizzazione in un’area che connette tre importanti siti protetti; carenti i monitoraggi sugli uccelli a supporto dell’opera; scarso il coinvolgimento degli Enti locali".

E’ la bocciatura al progetto del parco eolico che una società privata intende realizzare in località San Donato che arriva dal Consiglio direttivo del Parco della Maremma che fornirà poi il pare in maniera formale come richiesto dal ministero dell’Ambiente.

"L’area di San Donato – sottolinea il presidente, Simone Rusci – costituisce un’area di connessione tra tre importanti territori tutelati: Il Parco della Maremma, Il Sito di importanza regionale di Camporegio e la laguna di Orbetello. Aree in stretta relazione ecologica e con intensi interscambi di specie e questa valenza connettiva attribuisce all’area la potenzialità di essere ricompresa tra le aree tutelate, unendo così le tre che lo sono già. Poi c’è una carenza documentale del progetto relativamente alla fauna, ed in particolare all’avifauna, perché lo studio a corredo del progetto si basa su un periodo di soli tre mesi e non dati completi per la valutazione. Se ad esempio si analizzano i tracciati di spostamento del falco pescatore, specie protetta e sulla quale è in atto un importante progetto di reintroduzione che ha permesso la ricostituzione in Italia di una piccola popolazione di sei coppie proprio in Maremma, risulta evidente come gli esemplari di questa specie transitino diffusamente nell’area, a quote peraltro analoghe a quelle delle pale. Inoltre, gli iter autorizzativi di questo tipo comprimono eccessivamente i tempi di esame e istruttoria dei documenti progettuali e saltano così gli istituti della partecipazione che sono prescritti per progetti e piani di ben minore impatto. Ferma restando l’importanza della transizione energetica, non può questa essere lo strumento per bypassare il governo e le scelte dei livelli amministrativi locali".