Le opere pubbliche Il "Piazzone" cambia look E anche le panchine

E’ di 220mila euro il budget economico messo a disposizione per il rifacimento di piazza Rosa Tiberi Guarnieri Carducci. Il luogo simbolo di Castel del Piano si rifà il look grazie a 179mila euro arrivati da un bando della Regione e a 40mila euro impegnatri direttamente dal Comune.

"Intanto si interviene sui camminamenti interni – spiega Luciano Giglioni, assessore al Bilancio – che oggi purtroppo sono alterati dalle radici degli alberi. L’asfaltatura e il rifacimento dei cordoli vogliamo realizzarli prima di agosto, così da consegnare una piazza parzialmente rifatta ai nostri cittadini e ai turisti".

Il secondo stralcio dei lavori prevede la sostituzione delle panchine, le nuove saranno realizzate in pietra. "Ancora c’è da capire quale pietra utilizzare – prosegue Giglioni –. Sono circa 50 panchine, è ben comprensibile che si tratti di un intervento che non possiamo fare in estate".

Il Comune ha già consegnato i documenti all’Ufficio tecnico e a breve i lavori andranno a gara e dovranno essere completati a dicembre, salvo proroga di 6 mesi. Altrettanto importante sarebbe intervenire sul perimetro esterno della piazza ma su questo aspetto Giglioni nutre perplessità. Più o meno tutti gli amministratori che si sono succeduti negli ultimi 20 anni hanno espresso idee e progetti di valorizzazione di questa piazza. In primo luogo perché è il luogo di aggregazione per eccellenza della comunità di Castel del Piano e poi perché è uno spazio di grande impatto e ha un importante valore storico e urbanistico. "Negli ultimi anni siamo intervenuti più volte su questa piazza, sempre con l’intento di migliorarne le proprietà – conclude Giglioni –. Oggi però dico che aver tolto la fontana al centro, intervento effettuato durante l’amministrazione guidata dal sindaco Forti, fu un grande errore".

Nicola Ciuffoletti