"Le Notti della Natura" Oggi inizia la rassegna

Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna dedicata alla biodiversità diretta dal naturalista Giacomo Radi. La terza edizione de "Le notti della natura" prevede una serie di appuntamenti dedicata alla natura e alle sue mille sfaccettature. Il primo evento in programma alla Rocca Pisana è oggi alle 21.30 (ingresso gratuito) con Bruno D’Amicis e "Quando le ombre si incontrano. Immagini e racconti di un naturalista fotografo alla ricerca dell’Italia selvaggia". "Biologo, autore e fotografo naturalista di fama internazionale – racconta Radi –, D’Amicis da oltre vent’anni percorre il mondo con la sua fotocamera alla ricerca di incontri, storie ed emozioni nella natura. In Italia lavora, in particolare, sui monti dell’Appennino centrale, dove tra alberi secolari, scorbutici pastori e orsi inafferrabili, ha scovato il cuore selvaggio del nostro Paese". Un incontro tra due esperti di biodiversità per scoprire le bellezze naturali che ci circondano.