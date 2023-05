Le nostre eccellenze Giuria presa per la gola

Premiazioni e serata finale al "Festival del Gusto". La conviviale si è svolta nella sala delle conferenze dell’Istituto Alberghiero alla presenza delle autorità civili e militari, scolastiche e del mondo associativo, di Stefania Ricci di Aurelia Antica di Grosseto, del sindaco Andrea Casamenti con gli assessori Chiara Piccini e Maddalena Ottali. La giuria era composta da Massimo Ussia (presidente Rotary di Orbetello e della Costa d’Argento), Valeria Piccini (chef ristorante Da Caino), Fabiana Lunghi (chef Patisserie Da Caino); Priscilla Occhipinti (di Nannoni Grappe, maestro distillatore) e Raffaele Morrone (rappresentante Aibes, vice fiduciario delegazione d Siena).

Per Massa Marittima al concorso hanno partecipato Martina Favilli, Maddalena Bellatalla, Gaia Martellini, Nicole Ticciati e Yuri Liloni, accompagnati dal professor Marco Buccianti. Per Grossetoc’erano Giuseppe Mellino, Giulia Landi, Riccardo Chezzi, Federico Adorni e Dario Giammattei, accompagnati dai professori Giuseppe Villani, Stefano Montella, Giorgio Geracitano. Per Orbetello, invece, Mauro Mittica, Gabriel Pio Scotto, Aurora Tonietti, Tobia Marconi e Alice Fabbri, con i professori Tommaso Di Maio, Jennifer Siedlaczew. Il servizio di accoglienza è stato curato dal professor Crisalli con gli alunni di 3 e 4 A dell’Isituto Alberghiero di Orbetello.

La giuria ha poi proclamato i vincitori. Per la cucina: Martina Favilli (aiutante Maddalena Bellatalla) dell’Istituto di Massa Marittima con il primo piatto "Mare Maremma". Per la pasticceria: Riccardo Ghiezzi (aiutante Federico Sbrana Adorni), dell’Istituto di Grosseto. Per il bar: Alice Franci (Orbetello) con il cocktail "Golden Maremma".

Massimo Ussia e Nunzia Costantini hanno quindi consegnato le borse di studio di importo di 500 ciascuna. Al Festival della Cucina, che sarà ripetuto anche il prossimo anno scolastico, erano quindi presenti gli istituti "Del Rosso-Da Verrazzano" di Orbetello e Santo Stefano; "Leopoldo II di Lorena" di Grosseto e "Bernardino Lotti" di Massa Marittima. Fra gli sp0onsor principali Aurelia Antica, Conad di Orbetello e Porto S.Stefano, Consorzio Morellino di Scansano, Nannoni Grappe.

Iniziativa molto apprezzata e che merita, dunque, di essere riproposta.

Michele Casalini