Le nostre eccellenze "Distretto biologico ok Ma difendiamo il lavoro"

"Benvenuto al Distretto biologico della Maremma, ora i sostenitori si impegnino a garantire il rispetto del contratto collettivo nazionale per il lavoro buono".

E’ quanto dicono Monica Pagni (segretaria provinciale della Cgil) e Paolo Rossi (segretario Flai Cgil) in seguito alla costituzione dell’Associazione distretto biologico della Maremma "a conclusione di un percorso condiviso da 7 Comuni e quasi 1.400 aziende agricole a conduzione biologica – dicono ancora –, che ora attende la sanzione formale della costituzione del Distretto biologico della Maremma da parte della Regione Toscana".

"Cgil e Flai – dicono Pagni e Rossi – apprezzano molto il fatto che più soggetti pubblici e privati si siano di fatto consorziati con un obiettivo comune, che ci auguriamo vivamente guardi con attenzione allo sviluppo di politiche di filiera in una prospettiva industriale, che tenga insieme coltivazione dei prodotti bio, confezionamento e trasformazione, logistica della distribuzione, marketing e commercializzazione. In modo da generare valore aggiunto che possa essere distribuito sul nostro territorio. Ciò detto, ci sarebbe piaciuto sentire un riferimento, anche generico, all’impegno da parte di tutti a promuovere lavoro buono nel rispetto del contratto collettivo nazionale degli operai agricoli. Non di rado, infatti, anche nel recente passato, si è scoperto a posteriori che il successo di mercato di alcune produzioni agricole era costruito sullo sfruttamento del lavoro stagionale attraverso il ricorso al caporalato, che proprio nella nostra provincia è stato più volte sanzionato. Non abbiamo alcun dubbio che le imprese che opereranno nella cornice del Distretto biologico della Maremma, lo faranno nel rispetto assoluto delle regole, ma proprio per il valore intrinseco che questo nuovo soggetto esprime, chiediamo a chi lo dirige e alla Regione Toscana, di formalizzare l’impegno a garantire i lavoratori con il rispetto del contratto collettivo nazionale, favorendo da parte delle aziende l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità secondo la procedura disciplinata dall’Inps. La sostenibilità che tutti cerchiamo di perseguire per garantirci un futuro, infatti, riguarda sia l’aspetto ambientale, che quelli economico e sociale. Perché non c’è progresso effettivo scollegato dalla qualità e dalla dignità del lavoro".