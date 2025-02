Le nostre eccellenze. Da 30 anni in giro nel mondo

Si può fare impresa sull’Amiata diventando un modello di riferimento? La risposta è sì e l’esempio è Future Technologies Srl che a 30 anni dalla fondazione è riconosciuta oggi come uno dei protagonisti nel settore della tecnologia del vuoto e del trattamento di fluidi frigorigeni.

"Dallo stabilimento di Castel del Piano – spiega la sindaca Cinzia Pieraccini – l’azienda afferma la qualità del made in Italy con una diffusione internazionale ed ha in cantiere una nuova espansione locale della struttura con l’aggiunta di ulteriori 800 metri quadrati". La "Ft" è nata tre decenni fa a Chiusi in un garage grazie all’intuito di imprenditori e tecnici con esperienza pluriennale nella tecnologia del vuoto e del trattamento di fluidi frigorigeni, e dell’automazione industriale. Così un gruppo di laureati in varie discipline scientifiche, puntando sulle nuove tecnologie, su soluzioni brevettate per iniettori a emissione zero e sull’innovazione di prodotto e processo, misero a punto i primi prototipi, realizzarono un sistema di partner tecnologici e commerciali che consentì alla start-up di presentarsi, affermarsi e consolidarsi sul mercato a partire dal 1996. Oggi "Ft" è il partner ideale per la realizzazione dei processi di vuoto, carica del refrigerante e ricerca delle perdite nell’industria del freddo ovvero dei costruttori di pompe di calore, condizionatori e frigoriferi domestici, commerciali, industriali e per la mobilità di merci e persone. Tutti i sistemi e i macchinari sono progettati, assemblati e testati all’interno dell’unità produttiva di Castel del Piano. Sia l’Ingegneria dell’offerta, la ricerca e sviluppo e l’assistenza e manutenzione hanno raggiunto dei livelli di qualità che vengono continuamente apprezzate dai clienti in tutto il mondo. Nel 2024 il fatturato della "Ft" è arrivato a circa 5 milioni (di cui il 60% all’estero) e è cresciuto mediamente con Compound Annual Growth Rate del 18% all’anno negli ultimi 5 anni. Gli addetti attuali sono 25, tutti altamente specializzati. Oggi sono oltre 1000 i sistemi e macchinari forniti in tutto il mondociali, professionali e industriali.