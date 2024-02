Le nostre eccellenze. Castanicoltori, si pensa all’associazione regionale

Il settore castanicolo amiatino da anni sta subendo le conseguenze negative di continui attacchi di parassiti, una serie di condizioni climatiche sfavorevoli e le scelte di un mercato che non valorizza il prodotto locale. Questo ha impoverito il settore, nello specifico i circa 200 castanicoltori amiatini che lottano ormai da anni per riuscire a rimanere sul mercato offrendo un prodotto di qualità.

Partendo da questa situazione che non è delle migliori, è stato lanciato un progetto che vede l’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana come partner. Si tratta di uno studio sulla possibile realizzazione di un’organizzazione di produttori castanicoli a livello regionale. Un’associazione di castanicoltori in grado di fare massa critica e di avere un peso specifico diverso. Di questo si parlerà oggi in sala consiliare ad Arcidosso, a partire dalle 18. Dopo i saluti del sindaco Jacopo Marini che farà gli onori di casa interverranno Fosco Ferri, consigliere del Consorzio del Marrone del Mugello Igp e presidente della Cooperativa agricola Castanea, e Roberto Ulivieri, presidente dell’Associazione per la valorizzazione della Castagna del Monte Amiata. L’incontro è aperto a tutti i produttori della filiera, anche ai non iscritti all’Igp e alla imprese di trasformazione di castagne.

"L’obiettivo è quello di riuscire a dare vita a un’associazione di castanicoltori dislocati su tutto il territorio regionale, anche piccoli produttori che vogliono difendere la produzione – dice Roberto Ulivieri –. Noi crediamo che sia giunto il momento di un’operazione simile, anche perché l’Europa guarda di buon occhio progetti simili e prevede finanziamenti interessanti, a sostegno dei produttori. Ovviamente bisogna rispettare parametri ben precisi, a partire da un fatturato, ma pensando a un’associazione regionale penso che ci siano delle buone opportunità".

Il settore castanicolo amiatino (lo stesso vale per altre realtà regionali e nazionali) dal 2014 ad oggi si è indebolito molto, complice il cinipide (adesso dopo una lunga lotta con l’insetto antagonista sembra essere sotto controllo) che ha fatto crollare la produzione delle castagne amiatine. Oggi il prodotto raccolto in Amiata viene pagato poco ai castanicoltori che al contrario sono costretti a sostenere spese elevate per provare a garantire raccolti di qualità.

Nicola Ciuffoletti