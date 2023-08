Le nostre eccellenze

1Alla Conad di via Scansanese, è in programma oggi un’intera giornata di degustazione dei formaggi bio dell’Antica Fattoria La Parrina, con la partecipazione del personale dell’azienda. La degustazione si svolgerà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Ogni formaggio è realizzato in regime rigorosamente biologico e con tecniche artigianali, dai sapienti mastri casari che danno vita ad un prodotto nobile ed elegante dalla complessa struttura gustativa. Il caseificio è nato nel 1988 e produce formaggi freschi e freschissimi, semi-stagionati, stagionati e erborinati.