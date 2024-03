Le nostre belle tradizioni. C’è qualcosa da mettere in Palio

Ormai dal 1937, nel nostro paese, Porto Santo Stefano, si svolge un evento importantissimo per tutti gli abitanti: il Palio marinaro. Il Palio viene effettuato in estate: il quindici agosto di ogni anno.

Si tratta in una competizione tra quattro imbarcazionia remi, che chiamiamo "guzzi", che percorrono dieci vasche, ciascuna di quattrocento metri. A bordo di ogni imbarcazione ci sono un timoniere e quattro vogatori. Il Palio inizia al calar del sole. Il premio per chi arriva primo è un drappo, che celebra la Madonna dell’Assunta, per la quale facciamo festa, e di solito uno o più eventi legati all’anno della gara. Se lo stesso rione vince per tre anni di seguito, gli viene assegnata la Coppa d’Oro.

Questo evento è il più importante dell’anno per il nostro paese, già dai primi di luglio iniziano i preparativi, poiché vengono estratti i quattro diversi battelli: Libeccio, Scirocco, Maestrale e Grecale che vengono assegnati ai rioni, Croce, Fortezza, Pilarella e Valle,per la gara. Da quel momento ogni sera gli equipaggi si allenano in mare sotto gli occhi di vari rionali che cominciano a fare previsioni per la futura gara.

Qualche giorno prima del Palio ogni rione organizza una cena, dove si riuniscono i rionali e tifano con cori, il proprio equipaggi, sperando che vinca il palio. Le strade, già da luglio, sono ornate da bandiere e stemmi del rione. Di lì a poco anche le persone con accessori che riportano stemmi e colori del proprio rione.

Molti paesani che il quindici d’agosto non si possono permettere di scendere in piazza per vedere il Palio, hanno la possibilità di guardarlo in televisione o su internet, infatti, da diversi anni, è possibile vedere la manifestazione anche da casa. I festeggiamenti continuano soprattutto nel rione che ha vinto e si concludono ufficialmente con una grande festa.

Da diversi anni la passione per il Palio ha fatto sì che accanto alla gara del 15 agosto siano state inserite altre gare collaterali: il Palio delle donne, il Palietto ed il Paliotto.

Il Palio delle donne rispetto agli altri, che sono tutti ad agosto, si svolge in primavera, specificamente ad aprile.

Il Palio delle donne ha molta meno fama rispetto agli altri anche perché è il più recente, ma è comunque seguito dai paesani.

Il Palietto è la gara dei giovani, scelti dal rione, che si svolge il 3 di agosto durante le feste di Santo Stefano, il nostro patrono.

Invece il Paliotto, che si svolge il 16 di agosto, è una gara amatoriale alla quale possono partecipare tutti.