"Le mura sono franate, il disgaggio non è quello. Questa vicenda è gestita con leggerezza"

Prosegue il botta e risposta sulle mura. Dopo il sindaco Giuntini, che ha negato qualsiasi tipo di crollo, l’opposizione torna a far sentire la propria voce: "Giuntini parla di disgaggio– iniziano – ovvero smontaggio delle pietre. Ma, avendo visto quello che è successo, se i minatori avessero eseguito quel tipo di lavori chissà quante frane come sulla mura si sarebbero verificate. Il primo campanello d’allarme lo suonarono le segnalazioni fatte da molti nel 2018 con una evidente crepa che tagliava in due la cinta muraria. A dicembre del 2022 le mura collassarono, fortunatamente senza incidenti o danni a cose o persone. I lavori vengono poi affidati ad altra ditta a gennaio 2023: la nuova ditta inizia le operazioni e segnala al Comune che la situazione della muratura è peggiore di quanto ipotizzato". Poi aggiungono: "Con la bomba, presunta, i lavori si fermano. Il sindaco ci può accusare anche di leggerezza e affermare che diciamo sciocchezze ma le mura franate da sei anni dimostrano che di leggerezza qualcuno ha abusato e più il tempo passa e più i questo patrimonio rischia di scomparire".