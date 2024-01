Le Medaglie d’Onore. Storie ed emozioni

"Questo deve essere un momento sì di riflessione, l’occasione per far uscire dall’oblio un momento buio, ma anche il momento per esprimere quel sentimento energico e civile per ricordare e ribadire che certi eventi non devono accadere mai più". Le parole del prefetto Paola Berardino hanno seguito le immagini fatte scorrere in precedenza per ricordare le storie degli internati italiani e hanno poi lasciato spazio alla consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari di chi, quel tragico periodo, lo ha vissuto anche come deportato nei lager nazisti destinato al lavoro coatto. Parole, quelle spese dai familiari dei tre internati, accompagnate da un misto di orgoglio e commozione, con l’emozione di veder riconosciuto il valore e il sacrificio di un proprio caro e la velata tristezza per la sua assenza, per l’impossibilità che quella medaglia – il cui valore va ben oltre l’oggetto – potesse essere ritirata dalle sue mani.

Così è stato per Claudio Capannoli, figlio di Solideo, sergente maggiore internato nel campo di concentramento di Buchenwald dal 10 settembre 1943 all’8 maggio 1945, e come lo è stato per Anna Testa, figlia di Ermerindo, internato come civile a Dachau dall’8 settembre 1943 al 26 marzo 1946.

E lo stesso è affiorato dalle parole di Michele Bray, capo gabinetto della Prefettura, che insieme alla mamma Maria Rosaria ha condiviso l’emozione di ritirare la medaglia del nonno, Biagio Elicio, rinchiuso a Mappen dall’8 settembre 1943 al 2 aprile 1945. Una laurea in Scienze agrarie conseguita nel 1939 e successivi studi in Entomologia interrotti dalla chiamata al servizio militare, Elicio prestò servizio nel 35° Raggruppamento artigliera da posizione e inviato a combattere sull’isola di Rodi.

"Un onore avere questa medaglia – ha detto Bray – e sono contento di farlo qui a Grosseto con la mia famiglia e davanti alla mia famiglia acquisita, quella delle tante persone con le quali lavoro o mi rapporto ormai da due anni. Il Giorno della Memoria è l’antidoto contro il ritorno di quei momenti".

Luca Mantiglioni