Le manovre in vista del voto. Bartalini: "Io ho già la lista". E oggi arriva Susanna Ceccardi

Oggi Susanna Ceccardi (nella foto), europarlamentare della Lega, arriva in provincia e dopo una sosta a Grosseto, dove incontrerà la direzione provinciale del partito, nel pomeriggio salirà sull’Amiata, destinazione Castel del Piano. Qui, nel comune amministrato dal sindaco Michele Bartalini, presenterà il nuovo assessore alla cultura. A raccogliere le deleghe che sono state revocate a Renzo Rossi (ex assessore alla cultura e all’ambiente, esponente di Italia Viva) è Mariarosa de Masi, già consigliere comunale con delega alla sanità. A De Masi il compito di completare il lavoro svolto in questi 4 anni da Rossi.

La presentazione di oggi, dunque l’arrivo a Castel del Piano di Ceccardi, è anche un messaggio politico in vista delle prossime amministrative di giugno. Nei giorni scorsi il centrodestra non ha voluto ufficializzare l’appoggio a Bartalini, sostegno che ancora non è arrivato ma che potrebbe giungere nei prossimi giorni. Certo, vedere arrivare Ceccardi a Castel del Piano è anche un segnale abbastanza chiaro. C’è una parte di centrodestra che in Bartalini ci crede e ci crederà.

"De Masi in questi anni ha dimostrato molto impegno e tanto attaccamento sia alla cosa pubblica che al suo compito, quale cioè di consigliere con delega – commenta Bartalini –. Questo nuovo incarico arriva dopo un periodo di grande lavoro per De Masi. Sono convinto che metterà tutto il suo impegno e capacità anche nella cultura, settore ricoperto fino a pochi giorni fa da Renzo Rossi".

Passando poi all’argomento scottante, cioè alle elezioni amministrative di giugno, Bartalini ribadisce. "Leggo e sento che il centrodestra sta valutando, sta prendendo tempo – commenta – io procedo e ho la lista pronta, con me ci sono persone valide, idonee a fare gli amministratori".

Insomma la campagna elettorale a Castel del Piano è aperta. Cinzia Pieraccini, candidata civica, ha iniziato il tour di incontri con gli abitanti delle frazioni, mentre Michele Bartalini sta lavorando alla chiusura della sua lista. "Ci sono persone di centrodestra, uomini e donne del fronte civico – conclude il sindaco parlando del suo gruppo – pronti a mettersi in gioco per il bene di Castel del Piano".

