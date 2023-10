Le magie dell’"Autunno in Maremma". Sei giorni di eventi per la stagione

In provincia di Grosseto l’autunno è una stagione magica, che tinge di colori caldi il territorio, dal mare all’Amiata, e dona preziosi frutti della terra. La Sala Eden, il locale al bastione Garibaldi sulle Mura medicee, propone sei giorni di eventi dal titolo "Autunno in Maremma". Da oggi sera che precede Ognissanti, a domenica, quindi, il locale gestito dall’Uscita di Sicurezza propone un viaggio dentro l’autunno. Con un menu speciale, a base di prodotti tipici e stagionali del territorio, che spaziano dalla zucca ai funghi, un allestimento curato nel dettaglio, grazie anche alla collaborazione con la boutique Victory di Grosseto e alcuni appuntamenti pensati per vivere appieno la nostra terra. Si parte appunto oggi alle 18.30, con le letture ad alta voce per bambini a cura di Eleonora Cancelli: mentre i grandi si godono un po’ di relax, i più piccoli potranno, intorno a un fuoco ideale, ascoltare storie che lasciano spaziare l’immaginazione. Giovedì 2 novembre, sempre alle 18.30, è prevista la presenta del libro "Sei maremmano se…" del giornalista Giacomo d’Onofrio.

Venerdì, invece, è la volta dell’Officina del Malcontento che, in accompagnamento alla cena, presenta "Barbera e Champagne": Carla Baldini (voce) e Dino Simone (fisarmonica e voce) proporranno un repertorio di musica della tradizione unita ai brani di autori e cantautori. Nelle altre serate, la cena sarà accompagnata da musica di intrattenimento. Per "Autunno in Maremma" la Sala Eden è aperta da oggi a sabato, dalle 18 alle 24 e domenica dalle 12 alle 24. Per info: 327 394 5254.