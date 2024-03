Le infrastrutture per il rilancio: "I finanziamenti per il Cipressino sono la risposta che serviva"

In Toscana arrivano 531 milioni di euro che si aggiungono ai 151 già assegnati in anticipazione nel 2021 e nel 2023, per un totale di oltre 680 milioni che rappresentano il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2021/2027. Una cifra importante che sarà investita in strade, sanità, difesa del suolo, cultura e sport.

È questo in sintesi l’accordo per la Coesione tra Governo e Regione Toscana sottoscritto tra il governatore Eugenio Giani e il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

Il Fondo è articolato per dare opere di sostanza in tutti i territori ben al di fuori delle grandi città e tra gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza spicca quello dedicato al Cipressino. Il finanziamento ammonta a 65 milioni. La Giunta regionale ha avviato l’acquisizione al demanio regionale della Sp64 Cipressino nell’ambito di un più ampio programma di interventi rispondenti alle esigenze di collegamento diretto tra il bacino geotermico dell’area amiatina con la rete stradale statale rappresentata dalla Ss 2 Cassia in direzione est e dalla Ss 223 in direzione ovest, allo scopo di dare impulso allo sviluppo dell’area con riferimento allo sfruttamento del bacino geotermico amiatino.

"Con la firma dell’accordo Regione - Governo è definitivo il finanziamento di 65 milioni di euro per ammodernare la strada che collega l’Amiata a Paganico – dice Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora –. Si tratta del secondo intervento per entità, segno tangibile dell’attenzione del presidente Giani per la nostra montagna. Un risultato storico al quale abbiamo lavorato seriamente e che ci darà prospettive di vita e sviluppo".

"Finalmente abbiamo una buona notizia – dice Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano –, erano investimenti che la montagna attendeva da anni e che venivano richiesti con insistenza dalla provincia di Grosseto. Grazie all’insistenza di noi sindaci sul fatto che la Regione si dovesse prendere carico di questo tratto di strada, finalmente oggi arriviamo a questo importante risultato. Ecco dunque questo intervento rappresenta una svolta per la montagna, anche perchè i problemi più grandi, sia dal punto di vista turistico che logistico, sull’Amiata sono legati alla percorribilità di questa strada. Il ringraziamento va alla Regione".

"Un fatto storico – ha ribadito Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – che cambierà le sorti socio economiche dell’Amiata e un impegno mantenuto da parte del presidente Giani che dimostra una volta di più la sua attenzione ai territori coerentemente con la sua idea di Toscana diffusa".

Nicola Ciuffoletti