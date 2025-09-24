Le fragilità del territorio. In balìa dell’acqua. Danneggiato un ponte

Ancora una volta la Maremma finisce sott’acqua. Un violento fronte temporalesco, tra lunedì sera e ieri mattina, ha investito la provincia di Grosseto da nord a sud, provocando allagamenti, smottamenti, blackout, strade interrotte e pesanti danni all’agricoltura e al tessuto urbano. L’epicentro della perturbazione ha colpito duramente i comuni di Civitella Paganico, Manciano e Orbetello, dove si è temuta una ’replica’ dei disastri già avuti del passato.

A Paganico, sulla strada Siena-Grosseto, il traffico in direzione sud è rimasto bloccato per oltre due ore nei pressi dello svincolo: sottopassi allagati, incidenti e automobilisti intrappolati in coda. Impressionante la scena al sottopasso di Paganico, dove l’acqua ha raggiunto in pochi minuti livelli preoccupanti. Le conseguenze più gravi si registrano sulla ’Sp64 Cipressino’, chiusa nel tratto che attraversa Paganico per detriti e fango, e sulla strada comunale delle Lupaie, dove un ponte ha riportato danni strutturali. Riaperta con cautela la strada di Pietratonda. Nelle aree con maggiori criticità sono arrivati anche la sindaca Alessandra Biondi, il vicesindaco e il personale dell’Ufficio tecnico per monitorare i danni e coordinare i primi interventi.

Nella zona a nord di Paganico le squadre dei vigili del fuoco hanno compiuto 16 interventi e altri 13 li hanno portati a termine nella zona sud di Orbetello, impiegando 6 squadre, 14 mezzi e 38 unità.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha attivato tutti i 16 impianti idrovori della piana grossetana e del fiume Albegna. A Priorato, 200 ettari di terreni agricoli sono finiti sott’acqua. Particolarmente critico il fosso Fogna, la cui esondazione ha allagato una strada vicinale.

"I dati dei pluviometri – dicono i dirigenti del Consorzio – non riflettono la reale intensità della pioggia, caduta con estrema violenza in pochi minuti".

A Manciano, l’ondata di maltempo ha colpito con forza la zona tra il capoluogo e Marsiliana. In mezz’ora la viabilità è andata in tilt: fossi esondati, alberi caduti e la Strada Regionale 74 chiusa per sicurezza tra La Sgrilla e lo Sgrillozzo. La Protezione civile locale, insieme a Misericordia, Forze dell’ordine e operai della Provincia, ha lavorato per tutta la notte per garantire sicurezza e assistenza. Colpito duramente anche Orbetello, in particolare nelle località di Priorato e Guinzone: è stata una nuova notte da incubo. Abitazioni allagate, famiglie in fuga, coltivazioni devastate. "È la seconda alluvione in pochi mesi – dice Luca Giacomelli, capogruppo M5S e residente nella zona – e questa volta poteva costare la vita a qualcuno. È il fallimento di chi doveva proteggerci. Il reticolo di bonifica è inadeguato e gestito senza visione".

Il maltempo ha colpito anche Orbetello Scalo e Neghelli, dove l’acqua ha invaso fondi e garage, con fognature esplose e viabilità compromessa. La Protezione civile comunale, coordinata da Roberto Berardi, ha attivato squadre di soccorso in tutto il territorio, da Ansedonia a Fonteblanda. Giacomelli ha chiesto interventi immediati: pulizia straordinaria dei canali e pompe mobili attive h24, un progetto strutturale entro sei mesi per rivedere l’intero reticolo idraulico, e un sistema di allerta capillare con rimborsi automatici entro 30 giorni.

