Le festività con la Cri. Evento per i bambini

Anche questo anno l’appuntamento "Natale con la Cri" si rinnova per trascorrere le festività nel centro di Follonica. I volontari saranno presenti dalle 15 in via Roma piazza Sivieri, oggi con l’angolo truccabimbi, le varie attività di Croce rossa e lo screening "Testiamo-Ci". Sarà possibile anche acquistare i panettoni solidali Cri, il cui ricavato sarà devoluto alle iniziative e ai progetti solidali della Croce Rossa Italiana. Sarà possibile scegliere le cartelle per partecipare alla seconda edizione "Tombolata della Befana con la Cri" che si terrà sabato 6 gennaio alle 16, alla sala Tirreno in via Bicocchi. Domenica 17 sarà il giorno in cui vedrà l arrivo di un bel Babbo Natale che sarà a disposizione tutto il pomeriggio per una foto ricordo e per ricevere le letterine e i disegni dei bambini che lo verranno a trovare. Il 24 dicembre, la sera della vigilia, Babbo Natale e gli Elfi saranno in compagnia dei volontari Cri per la consegna a domicilio dei regali. Info 0566 – 269811.