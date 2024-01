Le "fatine" tra impegno e divertimento

Nel segno del divertimento, della prevenzione e della solidarietà è cominciato il 2024 per le "fatine" volontarie di Insieme in Rosa onlus. All’hotel Miramare di Castiglione, è stato presentato il percorso per imparare a lavorare sulla riduzione dello stress e la regolazione delle emozioni. Otto incontri settimanali di un’ora, aperti a tutte le donne e senza limite di età, in fase di cura e non (e completamente gratuiti, a carico dell’associazione, per i detentori di esenzione 048) oppure individuali affidati a Simona Carloni, specialista della terapia integrata, psicologia clinica, psico-oncologia, metodo Pnei (psico-neuro-endocrino-immunologia), mindfulness teacher e senior protocollo Mbsr (mindfulness-eating teacher), nel centro di senologia dell’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. E poi c’è stata anche la Befan, che ha salutato le feste, in ritardo a causa del maltempo nel giorno dell’Epifania, con la più grande calza demografica d’Italia. L’iniziativa, che ha coinvolto sessanta befane, è cominciata nel primo pomeriggio di domenica con un corteo che dal centro del paese ha raggiunto il lungomare per fare festa con "le merende di una volta" e godere di una giornata unica. Un inizio di anno col botto che si preannuncia già ricco di iniziative e sorprese.