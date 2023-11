Le "Fatine" a cena al Casa Mora: in un anno raccolti 120mila euro

CASTIGLIONE

Le "fatine" di Insieme in Rosa onlus raccolgono circa 120mila euro nel 2023 e donano una sonda per la rilevazione del linfonodo sentinella ai medici del reparto di senologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Come ormai consuetudine per le volontarie dell’associazione, ogni anno, a fine ottobre, il mese dedicato alla prevenzione e alla cura del tumore, si è concluso con una grande festa, domenica sera, al Casa Mora di Castiglione della Pescaia. A spiccare è stato l’allestimento con l’addobbo e l’illuminazione rosa del palazzetto Casa Mora, le danzatrici del ventre che hanno spaziato dallo stile tradizionale con Licia Marwa che ha ballato su una musica turca con la voce registrata di Giacomo Moscato che ha recitato un pezzo scritto da Margherita Hack contro la guerra, a quello più moderno delle danzatrici orientali della scuola di ballo Asd Sinfonika, per chiudere con l’orchestra di Giorgio Franceschi che ha accompagnato la serata fino all’annuncio della cifra raccolta: 119.376,85 euro che sono stati raccolti grazie alle donazioni e alle tante iniziative organizzate da gennaio a oggi. Soldi che saranno spesi in strumentazione medica per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche negli ospedali maremmani. Soddisfatta la presidente di Insieme in Rosa, Donatella Guidi, che ha sottolineato lo stupore per il continuo successo e per le attestazioni di stima che arrivano da ogni parte del mondo come testimonia la cifra raccolta e il record raggiunto in questo 2023 con circa 120mila euro. Infine i ringraziamenti a quanti si adoperano per la migliore riuscita degli eventi sono d’obbligo e l’emozione del caso hanno chiuso la domenica di una festa della solidarietà e del volontariato. La vicepresidente, la dottoressa Alessandra Buonavia, ha sottolineato come la forza dell’associazione stia anche nel saper fare squadra e nel sapersi distinguere nell’illuminazione rosa dei monumenti.