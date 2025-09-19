Le energie rinnovabili: "Vogliamo lavorare in accordo con i territori"

Sul maxi progetto di agrivoltaico da 160 ettari in fase di valutazione nel territorio di Sorano, si accende il dibattito pubblico, ma resta sospeso il confronto tra l’azienda proponente e il Comune. Intanto però è proprio Grosseto la prima città toscana dove Revalue Energies realizzerà un impianto agrivoltaico. I lavori partiranno a inizio 2026 e coinvolgerà un allevamento di ovini. Sorgerà a Grosseto, e avrà una dimensione di 10 mega, corrispondente a circa 16 ettari.

A Sorano, invece, dopo le osservazioni inviate dall’amministrazione guidata dal sindaco Ugo Lotti e la sua reazione critica alla notizia, il Ceo di Revalue Energies, Marco Corsetti, spiega il progetto. Pur non rispondendo direttamente alle preoccupazioni espresse dal primo cittadino, Corsetti si dice "disponibile a incontrare il sindaco per presentare nel dettaglio il progetto".

Un’apertura, quella di Corsetti, che arriva dopo che il progetto è già stato trasmesso agli enti competenti per la procedura di screening ambientale, primo passo verso la Valutazione di Impatto Ambientale. E lo stesso Corsetti sottolinea che "le osservazioni del Comune sono già arrivate", confermando quindi che l’amministrazione fosse a conoscenza dell’iniziativa, seppur solo in una fase successiva alla sua presentazione ufficiale.

"Siamo trasparenti e disponibili al dialogo con tutte le parti interessate – dichiara Corsetti – e ci teniamo a rendere il territorio partecipe, anche prima che diventi un obbligo di legge".

Il progetto, che riguarda una vasta area nel comune di Sorano dove oggi si trova un’azienda agricola, prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici rialzati da terra per permettere attività agricole e pascolo ovino. I moduli avranno un’altezza minima di 140 centimeti, una dimensione di 2 metri per uno, e saranno inseriti in un contesto che, secondo Revalue, "non sottrae terra all’agricoltura ma la valorizza". Sono inoltre previste opere di mitigazione paesaggistica con fasce vegetali perimetrali, e un cavidotto interrato per il collegamento alla rete elettrica nazionale tramite una cabina primaria di Terna.

"Abbiamo condotto uno studio ambientale approfondito – dice Corsetti – con l’obiettivo di sviluppare un modello agrivoltaico di valore, sostenibile, e compatibile con le esigenze del territorio. Siamo impegnati su progetti simili anche in altri comuni toscani, come Sovicille".

Il Comune di Sorano aveva espresso forte preoccupazione per l’impatto di un progetto considerato sovradimensionato rispetto al territorio, e aveva chiesto trasparenza e coinvolgimento nelle fasi decisionali. Revalue, dal canto suo, rivendica la solidità del proprio approccio. "Non siamo qui per speculare – ribadisce Corsetti –, ma per costruire soluzioni energetiche coerenti con le sfide ambientali e climatiche del nostro tempo. Vogliamo dialogare con il territorio, con le istituzioni e con i cittadini, perché la transizione ecologica si fa insieme".

Ora la palla passa di nuovo all’amministrazione comunale: il nodo resta quello della compatibilità tra sviluppo energetico e tutela del paesaggio rurale. E la comunità locale attende di capire se si passerà davvero dal dialogo formale al confronto pubblico e trasparente.

Nicola Ciuffoletti