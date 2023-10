Le eccellenze messe in vetrina. Gustatus diventa maggiorenne: "Diciotto anni, grande traguardo"

Presentata ieri in Regione la diciottesima edizione di Gustatus in programma da sabato a mercoledì 1 novembre. L’evento, che ha il patrocinio non solo della Regione Toscana ma anche della Regione Emilia Romagna, è stato illustrato dall’assessore regionale Leonardo Marras, dal sindaco e dall’assessore al turismo del Comune di Orbetello Andrea Casamenti e Maddalena Ottali, dal presidente del Consorzio Welcome Maremma Andrea Ciampana e dall’ad di "I Love Italian Food" Alessandro Schiatti.

"Diciotto anni sono un bel traguardo per un evento come Gustatus – ha commentato Leonardo Marras –. Rappresenta una manifestazione importante per il territorio che permette di destagionalizzare l’offerta turistica attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità della Maremma".

"Gustatus si afferma come festival della Maremma, non solo di Orbetello – ha detto Maddalena Ottali –. L’impatto turistico di questa manifestazione è sempre più rilevante e negli ultimi anni le presenze sono cresciute in modo sensibile, arrivando a superare quota 90mila".

"Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nuovamente nell’importanza dell’evento – ha aggiunto Andrea Casamenti –, tutte le aziende e i ristoranti partecipanti, le associazioni del territorio che partecipano con entusiasmo, tutti gli sponsor e naturalmente i partner storici, il Consorzio Welcome Maremma e I Love Italian Food. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo dei main sponsor Conad, Banca Tema, Orbetello Camping Village a cui va tutta la mia gratitudine".