Le eccellenze del territorio lagunare "Anguilla d’oro" e "Cavaliere" Premi a Martellini e all’azienda Bruni

Scelti dalla Proloco lagunare, anche quest’anno, in collaborazione dell’assessorato al Turismo dell’Amministrazione comunale, i premi annuali che saranno consegnati oggi pomeriggio con la cerimonia che si svolgerà in piazza Garibaldi (o, in caso di maltempo, nel Duomo).

Saranno presenti i dirigenti della Proloco, il sindaco Andrea Casamenti, l’assessore Maddalena Ottali e gli altri componenti della giunta municipale.

L’Anguilla d’oro è stata assegnata allo chef internazionale Alessandro Martellini, orbetellano doc, che con le sue attività di cuoco ha portato e fatto conoscere nel mondo il nome di Orbetello e dei suoi piatti tipici come quelli dei pescatori.

Il Cavaliere d’Italia, invece, va all’Azienda vitivinicola dei Fratelli Bruni di Fonteblanda, La Famiglia Bruni che ha oggi una azienda di 100 ettari, di cui 60 coltivati a vigna e che produce vini conosciuti ed esportati in Europa e negli Stati Uniti.

Dai primi vini bianchi e rossi di questo Podere Ente Maremma in località Querciolaie è diventata oggi un’azienda con una cantina con una superficie di 1000 metri quadri, molto imovativa come gestione e qualità del vino, che costituisce una delle più importanti realtà produttive nel settore agricolo e vitivinicolo della Maremma.

L’evento è inserito nelle feste popolari e religiose del maggio, per ricordare il martire Cristiano San Biagio, patrono di Orbetello, iniziate venerdì sera con la processione a mare da Ansedonia al centro storico.

E’ possibile visitare poi la mostra sulle crociere atlantiche nei locali dal piano terra del Palazzo del Frontone di Talamone, curata da Bernardino Bergamaschi. Organizzate da Comune, Proloco e dalla dalla parrocchia, le feste del maggio costituiscono da sempre, con la decina di eventi un programma un classico appuntamento del cartellone popolare, religioso e culturale orbetellano che coinvolge sempre migliaia di spettatori e credenti.

Michele Casalini